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14:35, 27 апреля 2024Экономика

Власти обсудили финансирование проектов на совещании по экономическим вопросам

Путин провел совещание по экономическим вопросам

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Темой совещания по экономическим вопросам, которое в режиме видеосвязи провел президент России Владимир Путин, стало финансированию проектов и программ, заявленных в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.

О том, что обсуждаться будут эти вопросы, открывая мероприятие сказал сам глава государства. По словам Путина, указанный стратегический прогноз является базой для реализации инициатив, о которых говорилось в послании Федеральному собранию

Среди тем совещания также оказалось «текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов».

В ходе вступительного слова президент сообщил, что ВВП страны по итогам 2024 года может прибавить более трех процентов, а в январе и феврале он увеличился на шесть процентов в годовом выражении.

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      Дмитрий Воронин
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