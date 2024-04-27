Во Внуково опровергли сообщения об эвакуации из-за угрозы взрыва

В аэропорту Внуково опровергли сообщения об эвакуации из-за угрозы взрыва

Распространившиеся в ряде СМИ сведения об эвакуации в аэропорту Внуково после сообщения об угрозе взрыва оказались недостоверными.

Источники ТАСС и «Известий» сообщили о проводимой в аэропорту эвакуации. Уточнялось, что она проходит в грузовом комплексе, так как поступил анонимный звонок с угрозой минирования. «Ведется проверка из-за угрозы взрыва. Помещения проверяют на наличие взрывчатых веществ», — сказали ТАСС в правоохранительных органах. Отмечалось, что был затронут седьмой этаж. Telegram-канал «Осторожно, Москва» также писал, что, по некоторым сообщениям, бомба якобы находилась в туалете (данные впоследствии опровергли).

Позднее ТАСС и «Известия» опубликовали материалы о том, что аэропорт Внуково работает в штатном режиме. РБК в пресс-службе аэропорта также сообщили, что во Внуково не ведется эвакуация. «Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — говорилось в заявлении.

Сообщения об эвакуации одного этажа во Внуково из-за угрозы взрыва широко распространилась в российских СМИ, многие из них выпустили опровержение этих сведений — РИА Новости, «Лента.ру», «Газета.Ru», агентство «Москва», MSK1.RU, RT.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».