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09:16, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о необычном сообщении от незнакомца

Фото: Inside OnlyFans / YouTube

Американская звезда платформы OnlyFans Си-Джей Спаркс заявила, что незнакомец в соцсетях попросил дать ему доступ к ее откровенным кадрам и необычно это объяснил. Об этом она рассказала в своем подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

«Привет, мы играем в "охоту за сокровищами", и последнее задание — сделать так, чтобы OnlyFans-модель дала нам бесплатный доступ к своей странице. На всякий случай скажу, что я не извращенец», — процитировала Спаркс сообщение от незнакомца.

Модель не поверила словам мужчины. Спаркс заявила, что хотя сначала просьба ее заинтересовала, она решила не откликаться.

Соведущая подкаста Кайла Лорен, в свою очередь, сочла просьбу незнакомца продуманной. «Он поступил куда умнее, чем многие другие такие же мужчины», — поиронизировала она.

Ранее другая звезда OnlyFans Кипс Чемберс рассказала о самой странной просьбе подписчика. Модель раскрыла, что однажды мужчина попросил ее записать видео с оскорблениями в адрес его бывшей девушки.

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      Олег Давыдов
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