Звезда шоу на ТНТ рассказал о жизни в бандитском районе российского города

Российский стендап-комик, звезда юмористического проекта Stand Up на ТНТ Лев Еременко, выросший в Екатеринбурге, заявил, что в детстве жил в неблагополучном районе города. На эту тему он высказался в подкасте «Страхи», видео доступно на YouTube.

«Меня с детства учили быть аккуратным, говорили, что повсюду опасность. Это был правда опасный район», — отметил комик.

По словам Еременко, в школах, которые находились в его районе, учились «всякие бандиты». Он рассказал, что зачастую там происходили различные конфликты и у детей отбирали телефоны.

Кроме того, юморист раскрыл, что когда он учился во втором классе, взрослый незнакомец забрал у него телефон. Стендап-комик указал, что обидчик сначала попросил его позвонить, а получив телефон, пригрозил, что ударит мальчика ножом.

Ранее Еременко рассказал, что не смог попасть в шоу «Танцы» на канале ТНТ. Он раскрыл, что занимался танцами до начала карьеры в стендапе.