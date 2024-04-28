Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:25, 28 апреля 2024Культура

Боярский узнал об увлечении старшей внучки, удивился и смирился

Боярский назвал грязью увлечение старшей внучки татуировками
Михаил Боярский

Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ назвал грязью увлечение старшей внучки татуировками. Об этом сообщают «Страсти».

По словам Боярского, он не успевает следить за жизнью четверых внуков и внучек. Журналисты рассказали артисту, что его старшая внучка Екатерина увлекается татуировками. Узнав об этом, Боярский удивился. «Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно. Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше», — поведал певец.

Но в конечном счете он смирился, указав, что смотреть на татуировке придется супругу его внучки.

В начале февраля 74-летнему Боярскому провели операцию на сердце.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Заявление Дуды вызвало страх в США». В Кремле отреагировали на планы Польши разместить у себя ядерное оружие

      Немцы захотели провести Олимпиаду 2036 года, вспомнили о Гитлере и расхотели

      Иностранный футболист ЦСКА назвал недостающую вещь из России

      Спецназ появился на акции протеста в Тбилиси

      Французы решили не отказываться от мечты об эффективности антироссийских санкций

      На границе с Литвой пассажиров автобуса из России начали спрашивать про Крым

      В Киеве испугались слов Путина о создании санитарной зоны

      Боярский узнал об увлечении старшей внучки, удивился и смирился

      Генерала ВСУ насмешили слова о возможном захвате Крыма

      Украинец получил условный срок за неявку в военкомат «из-за похмелья»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше