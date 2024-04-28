Боярский узнал об увлечении старшей внучки, удивился и смирился

Боярский назвал грязью увлечение старшей внучки татуировками

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ назвал грязью увлечение старшей внучки татуировками. Об этом сообщают «Страсти».

По словам Боярского, он не успевает следить за жизнью четверых внуков и внучек. Журналисты рассказали артисту, что его старшая внучка Екатерина увлекается татуировками. Узнав об этом, Боярский удивился. «Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно. Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше», — поведал певец.

Но в конечном счете он смирился, указав, что смотреть на татуировке придется супругу его внучки.

В начале февраля 74-летнему Боярскому провели операцию на сердце.