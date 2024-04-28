Инаугурацию Путина 7 мая покажут в прямом эфире на канале «Россия 1»

Инаугурацию Владимира Путина 7 мая покажут в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.

Транслировать ее будут на канале «Россия 1», начало в 12:00 мск.

Сообщения о том, что в качестве даты для инаугурации было выбрано 7 мая, поступили 23 апреля от главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Ключевой момент церемонии — принесение президентом России присяги: он дает клятву перед народом, держа правую руку на печатном экземпляре Конституции.

Ожидается, что уже на следующий день, 8 мая 2024 года, официально вступивший в должность главы государства Владимир Путин предложит новую кандидатуру председателя правительства — по закону он должен сделать это в течение двух недель после инаугурации.