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22:23, 28 апреля 2024Бывший СССР

На Западе напомнили Сырскому о его словах об Артемовске

Меркурис напомнил Сырскому его слова про Артемовск после жалоб на положение ВСУ
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о тяжелом положении армии.

Он напомнил, что летом прошлого года главком заявлял, что украинским войскам удалось взять под огневой контроль Артемовск (украинское название — Бахмут), что, по словам эксперта, являлось абсурдом и ложью. «Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением», — отметил Меркурис.

Ранее главком ВСУ назвал обстановку на фронте сложной. Он указал, что она имеет тенденцию к обострению. Кроме того, Сырский также заявил о нехватке ракет, боеприпасов и военной техники.

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      Марина Совина
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