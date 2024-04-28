Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:48, 29 апреля 2024Экономика

Названы риски для российской экономики

«Известия»: российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 2,5-3%
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 2,5-3 процента, показал консенсус-прогноз «Известий».

«Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост», — пишет газета.

Среди драйверов роста называются высокий уровень госрасходов, внутренний потребительский спрос на фоне увеличения зарплат и вероятное повышение цен на нефть. Среди рисков для экономики России — дефицит кадров, санкционное давление и сворачивание ипотечных госпрограмм.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что по итогам этого года российская экономика может вырасти более чем на три процента. В январе-феврале ВВП страны увеличился на шесть процентов в годовом выражении, указал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Третий сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа. Чем еще занимается 16-летний Адам?

      Европа провела секретные испытания верхней ступени ракеты Ariane 6

      Бойцам ВСУ пришлось бросить лопаты из-за наступления российских войск

      Российские военные эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

      Археологи раскрыли тайну затонувшего с сотней немецких наемников корабля

      Названы риски для российской экономики

      Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

      Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

      Назван неожиданный источник поступления почти миллиарда евро в бюджет России

      Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше