Названы риски для российской экономики

«Известия»: российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 2,5-3%

Российская экономика по итогам 2024 года вырастет на 2,5-3 процента, показал консенсус-прогноз «Известий».

«Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост», — пишет газета.

Среди драйверов роста называются высокий уровень госрасходов, внутренний потребительский спрос на фоне увеличения зарплат и вероятное повышение цен на нефть. Среди рисков для экономики России — дефицит кадров, санкционное давление и сворачивание ипотечных госпрограмм.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что по итогам этого года российская экономика может вырасти более чем на три процента. В январе-феврале ВВП страны увеличился на шесть процентов в годовом выражении, указал глава государства.