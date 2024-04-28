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23:02, 28 апреля 2024Бывший СССР

Украинец получил условный срок за неявку в военкомат «из-за похмелья»

«Страна.ua»: украинец получил год условно за неявку в военкомат «из-за похмелья»

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

На Украине мужчина получил один год условного срока за неявку в военкомат «из-за похмелья». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на приговор Красиловского районного суда Хмельницкой области.

Уточняется, что накануне дня явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки мужчина употребил алкоголь. «На следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову», — говорится в решении суда. Сам подсудимый заявил, что готов отправиться служить. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде испытательного срока вместо трех лет тюрьмы. Кроме того, суд учел раскаяние и признание своей вины подсудимым.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудники военкомата похитили мужчину, стоявшего на улице рядом с домом. Рядом с гражданином притормозил автомобиль, в который его посадили и увезли в неизвестном направлении.

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      Марина Совина
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