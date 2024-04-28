Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 28 апреля 2024Бывший СССР

Офицер СБУ рассказал о слабостях в линии фронта ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: в ближайшее время линия фронта ВСУ загорится везде

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Ситуация в Очеретино на авдеевском направлении показывает, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с проблемами по всей линии фронта. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

Стариков прокомментировал продвижение Вооруженных сил России на фронте. Он подчеркнул, что российские военные стараются специально находить слабые места ВСУ по всей линии фронта.

«В ближайшее время [направления] загорятся везде. Почему? Потому что они (ВС Россииприм. «Ленты.ру») подвели большую соответствующую силу, подготовили ее и начали вести боевые действия, ища слабости», — заявил экс-полковник СБУ. По его мнению, отступление ВСУ из Очеретино стало примером удара российских войск в брешь в украинской линии фронта. Офицер отметил, что подкрепления ВСУ не смогли удержать ситуацию под контролем.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал о перспективах ВС России близ Новобахмутовки. Он подчеркнул, что взятие населенного пункта усилить поддержку подразделений, штурмующих Красногоровку.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали слова Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

      Посол Армении в ЕС назвал самоубийственным шагом подрыв интересов России

      Появилось видео начала рейда силовиков на концерте «Коррозии Металла»

      Россиянка пожаловалась на буллинг ее сына в школе из-за желания стать военным

      10-летнему пассажиру мотоцикла оторвало ногу при поездке по российскому городу

      Членам группы «Коррозия металла» потребовались лекарства

      Офицер СБУ рассказал о слабостях в линии фронта ВСУ

      В России высказались о способности сбивать ракеты ATACMS

      Грозненский «Ахмат» одержал третью победу подряд в РПЛ

      Родители Стаса Михайлова чуть не лишились жилья из-за съемок клипа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше