Экс-полковник СБУ Стариков: в ближайшее время линия фронта ВСУ загорится везде

Ситуация в Очеретино на авдеевском направлении показывает, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с проблемами по всей линии фронта. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

Стариков прокомментировал продвижение Вооруженных сил России на фронте. Он подчеркнул, что российские военные стараются специально находить слабые места ВСУ по всей линии фронта.

«В ближайшее время [направления] загорятся везде. Почему? Потому что они (ВС России — прим. «Ленты.ру») подвели большую соответствующую силу, подготовили ее и начали вести боевые действия, ища слабости», — заявил экс-полковник СБУ. По его мнению, отступление ВСУ из Очеретино стало примером удара российских войск в брешь в украинской линии фронта. Офицер отметил, что подкрепления ВСУ не смогли удержать ситуацию под контролем.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал о перспективах ВС России близ Новобахмутовки. Он подчеркнул, что взятие населенного пункта усилить поддержку подразделений, штурмующих Красногоровку.