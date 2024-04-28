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16:45, 28 апреля 2024Бывший СССР

Посол Армении в ЕС назвал самоубийственным шагом подрыв интересов России

Посол Армении в ЕС Балаян: подрыв интересов России на Кавказе является суицидом

Фото: Johanna Geron / Reuters

Подрыв интересов России на Кавказе является суицидом. Об этом заявил посол Армении в Европейском союзе (ЕС) Тигран Балаян в интервью Politico.

Балаян прокомментировал в интервью отношения Армении с Россией и Евросоюзом. Он подчеркнул, что страна не может разорвать тесные связи с Москвой в силу исторических и географических причин.

«Только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», — заявил дипломат. В то же время посол отметил, что национальные интересы Армении требуют образцовых отношений с ЕС и всеми его государствами-членами. Балаян добавил, что сближение с Евросоюзом нельзя рассматривать как разворот во внешней политике за счет связей с Россией.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал преимущества США и ЕС перед Россией. По его словам, Вашингтон и Брюссель заинтересованы в укреплении экономической стабильности в Армении, поэтому Ереван активно углубляет сотрудничество с ними.

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      Юрий Леонов
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