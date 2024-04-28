ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ

ЦСКА проиграл «Балтике» со счетом 1:3 в матче РПЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от калининградской «Балтики» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 51-минуте пенальти реализовал полузащитник Кристиян Бистрович и вывел «Балтику» вперед. На 76-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Алекс Насименто Фернандес. На 85-й минуте еще один мяч забил нападающий Кирилл Капленко. На третьей добавленной ко второму тайму минуте единственный мяч в составе ЦСКА забил хавбек Кирилл Глебов.

Таким образом, после 26 матчей ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Балтика» является аутсайдером РПЛ и занимает 12-е место, имея в активе 26 очков. «Зенит» является промежуточным лидером с 50 очками.

В следующем матче ЦСКА примет казанский «Рубин», а «Балтика» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 6 мая.