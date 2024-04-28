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18:34, 28 апреля 2024Мир

В Азербайджане произошел взрыв боеприпаса

В Нахичевани два человека погибли при взрыве боеприпаса

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

В Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики произошел взрыв боеприпаса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру, МВД и Агентство по разминированию Азербайджана.

Трагедия произошла в селе Гараагадж. Взрыв лишил жизни 73-летнего и 54-летнего мужчин. Прокуратура уже начала расследования по факту произошедшего и назначила ряд экспертиз.

Ранее стало известно, что на заводе по производству биотоплива во французском городе Сет произошли взрыв и пожар. В результате возгорания пострадал сотрудник предприятия, он был госпитализирован.

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      Екатерина Кашурникова
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