В Кремле рассказали о попытках Запада взять Россию «на слабо»

Песков: поставками ракет Украине Запад пытается взять Россию «на слабо»

Поставками крылатых ракет Украине Запад пытается взять Россию «на слабо». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает репортер «России-1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков прокомментировал продолжающуюся военную помощь Запада Украине. По его мнению, поддержкой Киева оружием западные политики пытаются компенсировать растущую панику в рядах ВСУ.

«То, что "коллективный Запад плюс один" будут тестировать нас на слабо, это однозначно. Нам главное — это слабо никогда не показывать», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков назвал последствия поставок американских ракет Украине. Он подчеркнул, что в результате поставок необходимая для сохранения безопасности России буферная зона будет расширяться.