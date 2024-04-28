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11:36, 28 апреля 2024Мир

В Кремле рассказали о попытках Запада взять Россию «на слабо»

Песков: поставками ракет Украине Запад пытается взять Россию «на слабо»

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Поставками крылатых ракет Украине Запад пытается взять Россию «на слабо». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает репортер «России-1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков прокомментировал продолжающуюся военную помощь Запада Украине. По его мнению, поддержкой Киева оружием западные политики пытаются компенсировать растущую панику в рядах ВСУ.

«То, что "коллективный Запад плюс один" будут тестировать нас на слабо, это однозначно. Нам главное — это слабо никогда не показывать», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков назвал последствия поставок американских ракет Украине. Он подчеркнул, что в результате поставок необходимая для сохранения безопасности России буферная зона будет расширяться.

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      Юрий Леонов
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