В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицейскими

В Тбилиси начались столкновения между участниками акции протеста против законопроекта об иноагентах и полицейскими. Стычки произошли около здания парламента. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Протестующие собрались у парадного входа в парламент и попытались пройти к сцене. Сотрудники полиции не позволили им это сделать, после чего начались столкновения. Согласно информации корреспондента агентства, правоохранители использовали перцовый газ против демонстрантов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах разрушит ложь наглых политиков из Европейского союза (ЕС). Кобахидзе отдельно высказался о деятельности главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, раскритиковав его.