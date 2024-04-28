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22:26, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Тбилиси начались стычки митингующих с полицией

В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицейскими

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси начались столкновения между участниками акции протеста против законопроекта об иноагентах и полицейскими. Стычки произошли около здания парламента. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Протестующие собрались у парадного входа в парламент и попытались пройти к сцене. Сотрудники полиции не позволили им это сделать, после чего начались столкновения. Согласно информации корреспондента агентства, правоохранители использовали перцовый газ против демонстрантов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах разрушит ложь наглых политиков из Европейского союза (ЕС). Кобахидзе отдельно высказался о деятельности главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, раскритиковав его.

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      Маргарита Пименова
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