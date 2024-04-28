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11:31, 28 апреля 2024Культура

Врачи спасли режиссера-постановщика советского мультика «Бременские музыканты»

В Москве чуть не умерла режиссер-постановщик советских «Бременских музыкантов»

Кадр: мультфильм «Бременские музыканты»

В московской квартире чуть не умерла режиссер-постановщик легендарного советского мультика «Бременские музыканты» Инесса Ковалевская. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, врачи скорой помощи успели во время приехать к заслуженному деятелю искусств. Они стабилизировали ее состояние. У женщины диагностировали сердечную недостаточность. Ей предложили лечь в больницу на обследование, но она отказалась.

Инесса Ковалевская — советский и российский режиссер и сценарист мультипликации, заслуженный деятель искусств России и лауреат премии Президента РФ.

Ранее стало известно, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в больницу. Она не уточнила, по какой причине обратилась в клинику.

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      Екатерина Кашурникова
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