Врачи спасли режиссера-постановщика советского мультика «Бременские музыканты»

В Москве чуть не умерла режиссер-постановщик советских «Бременских музыкантов»

В московской квартире чуть не умерла режиссер-постановщик легендарного советского мультика «Бременские музыканты» Инесса Ковалевская. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, врачи скорой помощи успели во время приехать к заслуженному деятелю искусств. Они стабилизировали ее состояние. У женщины диагностировали сердечную недостаточность. Ей предложили лечь в больницу на обследование, но она отказалась.

Инесса Ковалевская — советский и российский режиссер и сценарист мультипликации, заслуженный деятель искусств России и лауреат премии Президента РФ.

Ранее стало известно, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в больницу. Она не уточнила, по какой причине обратилась в клинику.

