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01:57, 30 апреля 2024Интернет и СМИ

Карлсон рассказал о запрете Дугина в США

Карлсон: Дугин находится фактически под запретом в США
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что философ Александр Дугин находится фактически под запретом в США. Такие слова прозвучали в начале интервью, которое философ дал журналисту. Оно опубликовано на сайте Карлсона.

Представляя Дугина, Карлсон указал, что англоязычные СМИ называют его собеседника «мозгом Путина», однако Дугин в России не является политической фигурой, а только философом. Как сказал Карлсон, идеи его собеседника настолько оскорбительны для некоторых, что это привело к убийству его дочери.

Кроме того, журналист отметил, что Amazon, один из крупнейших маркетплейсов мира, не продает книги Дугина.

Карлсон опубликовал разговор с Дугиным в ночь на 30 апреля.

Дочь Дугина Дарья погибла в результате подрыва автомобиля в августе 2022 года. За терактом стоят украинские спецслужбы.

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      Марина Совина
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