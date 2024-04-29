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09:42, 29 апреля 2024Экономика

Китай обеспокоился планами Японии по экспорту полупроводников

Пекин обеспокоился планами Японии по экспортному контролю полупроводников

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Китай выразил серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

«Мы заметили, что правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом полупроводников и других связанных с полупроводниками товаров. Китай выражает серьезную озабоченность по этому поводу», — говорится в заявлении.

Там добавили, что меры, предложенные Японией, серьезно повлияют на нормальный торговый обмен между китайскими и японскими компаниями, нанесут вред всем сторонам, а также нанесут ущерб стабильности глобальной цепочки поставок. Ведомство призвало Японию исправить ситуацию, поскольку полупроводниковая отрасль является высоко глобализированной.

В 2023 году Китай резко нарастил импорт оборудования для производства чипов на фоне вероятного ужесточения ограничений США и Европы в рамках «войны чипов». За год поставки в Китай оборудования для производства полупроводников выросли на 14 процентов в денежном выражении, почти до 40 миллиардов долларов.

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      Мария Черкасова
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