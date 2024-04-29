Кличко рассказал о безуспешных попытках встретиться с Зеленским

Кличко сообщил о безуспешных попытках встретиться с Зеленским после начала СВО

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о безуспешных попытках встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала спецоперации. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, он хотел лично побеседовать с главой государства, но ему так и не удалось. «Вероятно, у него есть другие дела», — сказал Кличко.

В ходе интервью градоначальник также раскритиковал правительство Украины за недостаточную борьбу с коррупцией. Он отметил, что украинцы недовольны мерами, которые предпринимают власти страны.