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12:54, 29 апреля 2024Мир

Премьер Испании заявил о решении остаться на посту

Премьер Испании заявил о решении остаться на посту, несмотря на скандал с женой

Фото: Ton Molina / Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о решении остаться на своем посту, несмотря на коррупционный скандал в котором оказалась его жена Бегонья Гомес. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает агентство Reuters.

«Я решил продолжать, если возможно, быть еще сильнее в качестве премьер-министра. Это не обычный бизнес, все будет по-другому», — рассказал политик.

24 апреля Санчес приостановил свои общественные обязанности из-за начала судом расследования против его супруги. Он также подчеркнул, что ему вместе с женой необходимо «поразмыслить о будущем», и допустил возможное завершение карьеры. На следующий день он уведомил короля Испании Филиппа VI о возможной отставке.

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      Максим Габриелян
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