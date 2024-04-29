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04:39, 29 апреля 2024Экономика

Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

Говырин: максимальная выплата по беременности может составить до 565 тысяч

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Депутат Госдумы Алексей Говырин назвал размер максимальной выплаты женщинам в период беременности и после родов. По его словам, в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года выплата может составить до 565 тысяч рублей. Об этом депутат сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности», — уточнил Говырин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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