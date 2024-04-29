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10:19, 29 апреля 2024Среда обитания

Ночное торнадо разрушило часть американского города

WP: ночное торнадо разрушило часть города в американском штате Оклахома

Фото: Bo Lee / Globallookpress.com

Ночное торнадо разрушило часть города Салфир в американском штате Оклахома. Кадры последствий разгула стихии опубликовала газета Washington Post (WP).

Как выяснило издание, во многих зданиях обвалились стены и крыши. Некоторые строения не подлежат восстановлению. По предварительным подсчетам, своих домов лишились свыше пяти тысяч человек.

Эксперты рассказали, что в штате Оклахома за выходные зафиксировали по крайней мере 16 торнадо. Еще несколько воздушных воронок зарегистрировали на юго-востоке Канзаса и северо-западе Миссури.

Ранее сообщалось, что в Гуанчжоу на юге Китая 33 человека пострадали в результате торнадо.

Кроме того, оказались повреждены более 140 фабричных и заводских построек. При этом обрушений жилых домов замечено не было.

Торнадо стал самым сильным и разрушительным в Китае с начала этого года.

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      Анна Щербакова
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