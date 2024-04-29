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11:20, 29 апреля 2024Культура

Пересильд сравнили с Моникой Беллуччи из-за черного парика

Актрису Пересильд сравнили с Моникой Беллуччи из-за съемки в черном парике

Фото: Павел Шелковников / @juliaperesild

Актрису Юлию Пересильд сравнили со звездой французского кино Моникой Беллуччи из-за съемки в черном парике. Фото в необычном образе российская артистка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Газета.ru».

Как передает издание, 39-летняя актриса предстала перед камерой в черном боди, которое сочетала с кружевной юбкой и укороченным жакетом с золотистыми пуговицами и красным цветком. Визажисты сделали Пересильд макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой. Перед фотографом она позировала в парике с черными волосами.

«Вау, как же вам идет!», «Я вас не узнала! Очень красиво», «Моника», «Красотка в любом образе», «Моника Беллуччи», «Великолепна», — отмечали поклонники в комментариях.

Ранее Пересильд рассказала, что фильм «Вызов» вызвал дикий интерес в Китае.

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      Анна Щербакова
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