В российском аэропорту перестали принимать багаж в пищевой пленке

В аэропорту «Пулково» перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге перестали принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую пленку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы».

Отмечается, что упаковка багажа должна соответствовать требованиям аэропорта. В связи с эти, пищевая пленка или другая неподходящая упаковка не подойдет. Как пояснили в компании, такие меры связаны с целью обеспечения непрерывной работы багажной системы.

В пресс-службе добавили, что желающие защитить свой чемодан пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа. В аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.

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