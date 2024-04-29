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02:57, 29 апреля 2024Путешествия

В российском аэропорту перестали принимать багаж в пищевой пленке

В аэропорту «Пулково» перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге перестали принимать багаж, упакованный самостоятельно в пищевую пленку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы».

Отмечается, что упаковка багажа должна соответствовать требованиям аэропорта. В связи с эти, пищевая пленка или другая неподходящая упаковка не подойдет. Как пояснили в компании, такие меры связаны с целью обеспечения непрерывной работы багажной системы.

В пресс-службе добавили, что желающие защитить свой чемодан пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа. В аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.

Ранее эксперты раскрыли российским туристам продвинутые техники упаковки багажа во время путешествий.

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      Марина Совина
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