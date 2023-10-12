Россиянам раскрыли продвинутые техники упаковки багажа

Эксперты раскрыли российским туристам продвинутые техники упаковки багажа во время путешествий. Об этом говорится в материале «Яндекс Путешествий», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты советуют размещать массивные вещи на дне чемодана, чтобы обеспечить его устойчивость. Кроме того, нужно складывать одежду рулонами — это поможет сэкономить место и сохранить вещи глажеными. Отдельное внимание эксперты советуют уделить верхней одежде: куртки, пуховики и другие объемные предметы гардероба можно компактно свернуть и дополнительно стянуть резинками.

Также путешественникам рекомендуют пользоваться вакуумными пакетами, чтобы в чемодан поместилось больше одежды. «Однако, если решите воспользоваться этим советом, убедитесь, что у вас будет возможность повторно использовать вакуумные пакеты на обратном пути», — говорится в материале.

Кроме того, перед путешествием можно заранее продумать свой гардероб, чтобы не перегружать багаж лишним весом. «Составьте список и продумайте комплекты на каждый день пребывания. Это поможет исключить ситуации, когда вы берете лишние вещи, которые в итоге остаются неношеными и займут место в чемодане впустую», — отмечают в «Яндекс Путешествиях».

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал советы россиянам на случай потери чемодана или сумки. Первым делом необходимо обратиться на стойку поиска багажа. По словам юриста, если отыскать вещи не удалось, можно заполнить акт о нарушении при перевозке багажа.