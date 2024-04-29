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20:59, 29 апреля 2024Силовые структуры

Пропавшего российского зампрокурора на транспорте нашли мертвым

Mash: пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте нашли мертвым

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заместитель руководителя транспортного прокурора Сергей Коняев, пропавший ранее в Липецкой области, был найден мертвым. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По информации издания, у Конева были долги на сумму около 150 тысяч долларов.

О пропаже зампрокурора сообщалось 21 апреля. Последний раз Коняева видели 18 апреля в Ельце, когда он вышел из своего дома и сел в машину, чтобы поехать на работу, куда так и не прибыл. После этого о нем никто ничего не слышал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. Зампрокурора на транспорте искали по всей области.

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