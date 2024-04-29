Шансы премьера Нидерландов Рютте стать генсеком НАТО оценили

Солонников: Рютте является «безальтернативным кандидатом» на пост генсека НАТО

Марк Рютте является «безальтернативным кандидатом» на пост генсека НАТО. Так шансы премьер-министра Нидерландов стать главным представителем альянса оценил политолог Дмитрий Солонников, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, в пользу Рютте играет его поддержка со стороны американского руководства. После этого шага США выдвижение остальных претендентов превратилось в чистую формальность.

«Есть главный гегемон, который определяет, как альянсу жить, остальные могут поторговаться с главным гегемоном, выторговывая себе какие-то дополнительные преференции, но не больше. Кто-то соглашается сразу и быстро и считает для себя это правильным, продемонстрировать максимальную поддержку США, кто-то будет пытаться получить что-то дополнительно для себя», — объяснил он.

Для утверждения нового генсека необходимо согласие всех 32 стран-членов НАТО. Ранее одной из четырех стран, которая выступала против кандидатуры нидерландского премьера, была Турция.

Во время визита Рютте в Стамбул 26 апреля, где представитель Нидерландов собирался обсудить с президентом Турции конфликты на Украине и в Газе, а затем будущее Североатлантического блока, президент Эрдоган отказался пожимать руку премьер-министру. Позднее в Нидерландах заявили, что Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО.

После согласия Анкары среди противников избрания Рютте остаются Венгрия, Словакия и Румыния. Три страны заявляют о непредставленности своего региона в военном блоке и выдвигают в противовес кандидатуру президента Румынии Клауса Йоханниса.