Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:12, 29 апреля 2024Бывший СССР

Спецназ снял оцепление у здания парламента в Тбилиси

ТАСС: в Тбилиси спецназ снял оцепление у здания парламента

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах завершилась. Демонстранты прошли шествием вокруг здания парламента после разблокировки прилегающих улиц.

Также стало известно, что во время митинга был задержан бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иноагентах. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Личности погибших в Германии украинцев установили. К их убийству может быть причастен гражданин России

      В США задержали кандидата в президенты

      Спецназ снял оцепление у здания парламента в Тбилиси

      Появились детали убийства двух украинцев в Германии

      В Белоруссии охотников переобучат на снайперов

      В России допустили уничтожение поставки из 800 дронов для ВСУ за неделю

      Стало известно о гибели полицейского и боевиков при нападении на пост ДПС

      Голая девушка прыгнула с 19-метрового моста в Петербурге

      Барабанщик группы «Коррозия металла» впал в кому

      Кадыров рассказал о новой должности своего 16-летнего сына Адама

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше