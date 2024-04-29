Спецназ снял оцепление у здания парламента в Тбилиси

ТАСС: в Тбилиси спецназ снял оцепление у здания парламента

Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах завершилась. Демонстранты прошли шествием вокруг здания парламента после разблокировки прилегающих улиц.

Также стало известно, что во время митинга был задержан бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иноагентах. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ.