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23:26, 29 апреля 2024Мир

США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании ООН

Полянский: США не выдали визу российскому делегату для участия в ГА ООН

Фото: ERIC THAYER / Reuters

США не выдали визу российскому делегату, который должен был участвовать в заседании Комитета по информации Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, его слова передает РИА Новости.

«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — заявил Полянский.

Он отметил, что необходимые документы были поданы своевременно, однако виза выдана не была. Из-за этого заседание было сорвано, подчеркнул зампостпреда. Полянский выразил надежду, что профильный секретариат ООН выправит неприемлемую ситуацию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне надеются, что Россия согласится на обсуждение ситуации на Украине в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. По словам представителя американских властей, основой для «искренних переговоров» должны стать принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости.

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      Евгений Силаев
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