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04:10, 29 апреля 2024Мир

Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»

В Анталье проверят отель, потребовавший заплатить за «разницу в национальности»

Фото: Marten Bjork / Unsplash

Власти Турции проводят проверку в отношении отеля, потребовавшего от клиента заплатить 120 евро за «разницу в национальности». Об этом сообщает телеканал TRT haber.

Речь идет об одном из отелей в Анталье, руководство которого взяло дополнительную плату с гражданина Турции, забронировавшего номер на иностранном сайте. Отмечается, что министерство культуры и туризма страны уже приняло меры в связи с произошедшим.

Ранее в Турции захотели избавиться от имиджа бюджетного туристического направления. Представители турбизнеса считают, что курорт должен стать не самым дорогим, а лучшим по соотношению цены и качества.

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      Марина Совина
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