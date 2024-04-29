Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»

В Анталье проверят отель, потребовавший заплатить за «разницу в национальности»

Власти Турции проводят проверку в отношении отеля, потребовавшего от клиента заплатить 120 евро за «разницу в национальности». Об этом сообщает телеканал TRT haber.

Речь идет об одном из отелей в Анталье, руководство которого взяло дополнительную плату с гражданина Турции, забронировавшего номер на иностранном сайте. Отмечается, что министерство культуры и туризма страны уже приняло меры в связи с произошедшим.

Ранее в Турции захотели избавиться от имиджа бюджетного туристического направления. Представители турбизнеса считают, что курорт должен стать не самым дорогим, а лучшим по соотношению цены и качества.