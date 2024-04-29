Украине предрекли хаос в одном случае

Украине предрекли медиахаос в случае закрытия единого телемарафона

Украину может ждать медиахаос в информационном пространстве в случае прекращения вещания единого украинского телемарафона. Такое мнение выразил советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко, сообщает издание «Украинская правда».

По его словам, телемарафон создавался для того, чтобы «быть источником верифицированной информации, а не фейков».

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля заявлял, что власти Украины рассмотрят вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения западного финансирования. Кроме того, там заявили, что канал не так популярен, как информационные источники в социальных сетях.

Новостной телемарафон «Единые новости» был запущен в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В вещании принимают участие крупнейшие телеканалы: «Рада», Национальная общественная телерадиокомпания, «1+1 media», Starlight Media, Inter Media Group.

Ранее Ярослав Юрчишин жаловался, что руководство Telegram отказалось блокировать российские каналы. Из-за этого в стране могут рассмотреть вопрос о блокировке мессенджера.