В Белоруссии охотников переобучат на снайперов

Экс-глава МВД Шуневич: белорусские охотники могут выучиться на снайперов

Членов Белорусского общества охотников и рыболовов переобучают в снайперов. Об этом в интервью телеканалу CTB сообщил председатель объединения, экс-министр внутренних дел республики Игорь Шуневич.

Он отметил, что переподготовка проходит на добровольной основе. «Количество желающих пройти переподготовку по системе "Снайпер", скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания», — поделился Шуневич. Он отметил, что Министерство обороны Белоруссии уже организовало процесс переобучения.

Ранее Игорь Шуневич заявил, что белорусы, владеющие оружием, должны быть готовы к защите страны в случае необходимости. «Чем защищать есть. Остальное дошлифуем», — сказал он.