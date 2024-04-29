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01:47, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии охотников переобучат на снайперов

Экс-глава МВД Шуневич: белорусские охотники могут выучиться на снайперов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Членов Белорусского общества охотников и рыболовов переобучают в снайперов. Об этом в интервью телеканалу CTB сообщил председатель объединения, экс-министр внутренних дел республики Игорь Шуневич.

Он отметил, что переподготовка проходит на добровольной основе. «Количество желающих пройти переподготовку по системе "Снайпер", скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания», — поделился Шуневич. Он отметил, что Министерство обороны Белоруссии уже организовало процесс переобучения.

Ранее Игорь Шуневич заявил, что белорусы, владеющие оружием, должны быть готовы к защите страны в случае необходимости. «Чем защищать есть. Остальное дошлифуем», — сказал он.

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      Марина Совина
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