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14:13, 13 ноября 2023Бывший СССР

Белорусов с оружием призвали быть готовыми к защите страны

Экс-глава МВД Шуневич: белорусы, владеющие оружием, должны будут защищать страну

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусы, владеющие оружием, должны быть готовы к защите страны в случае необходимости. Об этом заявил председатель белорусского общества охотников и рыболовов, экс-министр внутренних дел республики Игорь Шуневич по итогам доклада президенту, пишет РИА Новости.

«Каждый, кто владеет оружием, понимает, что должен будет защищать [страну]. Чем защищать есть. Остальное дошлифуем», — сказал Шуневич.

Ранее в Минской области прошли учения с военнообязанными территориальной обороны Солигорского района и отрядом народного ополчения. «Участие в тренировке приняли военнообязанные, призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, состоящий из добровольцев Старобинского сельского совета», — сообщало Минобороны Белоруссии.

Также в октябре в Белоруссии прошли мероприятия по мобилизационной готовности.

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      Анастасия Яланская
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