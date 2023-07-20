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16:39, 20 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии прошли учения войск теробороны и народного ополчения

Минобороны Белоруссии сообщило, что прошли учения теробороны и народного ополчения

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минской области прошли учения с военнообязанными территориальной обороны Солигорского района и отрядом народного ополчения. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Участие в тренировке приняли военнообязанные, призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, состоящий из добровольцев Старобинского сельского совета», — говорится в публикации.

Министерство уточнило, что во время учений особое внимание уделили вопросам обеспечения мер военного положения, а также сохранения общественного порядка совместно с органами внутренних дел.

Ранее Минобороны Белоруссии и частная военная компания «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Как уточнили в ведомстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК.

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    Кристина Есикова
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