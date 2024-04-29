В Британии признали неэффективность антироссийских санкций

Британский депутат Болдуин признала неэффективность антироссийских санкций

Председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин признала неэффективность санкций антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

«Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики», — сказала она. По ее словам, Международный валютный фонд предсказывает, что в этом году экономика России станет одной из сильнейших.

Болдуин считает, что чем дольше действуют санкции, тем больше способов появляется для их обхода. Он добавила, что установление потолка цен на российскую нефть является одной из ключевых мер, которую предприняли Соединенные Штаты в отношении Москвы. Однако она «работает не особо эффективно».

