Депутат Госдумы Шеремет: ввод войск США на Украину будет самоубийственным

Возможный ввод американский войск на территорию Украины станет самоубийственным и приведет к страданиям для самих американцев. Об этом заявил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями», — отметил он.

По мнению депутата, действия США на данный момент могут привести к третьей мировой войне, в которой примут участие ядерные державы. Таким образом, конфликт может стать последним для человечества.

«Считаю, что всему международному сообществу нужно сплотиться и изолировать от власти режим международного преступника и безумца [президента США] Джо Байдена», — призвал Шеремет, уточнив, что именно американский лидер создает предпосылки для масштабного конфликта.

Ранее сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский считал риски для страны «фигней». По словам бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко, он рассчитывал на «артистические способности» при общении с иностранными лидерами.

