В парламенте Грузии перешли к особому режиму безопасности

Sputnik: парламент Грузии усилил меры безопасности из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии были усилены меры безопасности перед началом рассмотрения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские заседания) будут допущены только приглашенные соответственными структурным единицами лица... Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во дворце парламента Грузии», — цитирует издание заявление грузинского парламента, в котором уровень безопасности обозначен как «желтый».

Рассмотрение законопроекта об иноагентах, предложенного правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия», проходит на фоне протестов у здания парламента. Оппозиционные политики критикуют данный законопроект, который, по их словам, «ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС».

Законопроект, принятый парламентом Грузии 17 апреля, предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.

Ранее в Грузии обвинили США в финансировании радикальных группировок. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, отметивший при этом негативное влияние американской политики на отношения двух государств.