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05:39, 29 апреля 2024Мир

Стало известно число жертв обстрела Рафаха со стороны Израиля

ХАМАС сообщил о гибели 15 человек при авиаударе Израиля по домам в Рафахе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В результате обстрела Израилем домов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли 13 человек. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на медиков.

При этом, по данным радикальной группировки ХАМАС, жертвами атаки стали 15 человек. Как сообщило агентство WAFA, среди погибших есть женщины и дети.

28 апреля стало известно о подготовке Тель-Авива к крупномасштабной военной операции в Рафахе. По словам генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, наступление будет проводиться в «людском море» и приведет к гибели еще тысячи людей.

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      Марина Совина
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