Baijiahao: Путин развивает сельское хозяйство в ответ на зерновые провокации США

Президент России Владимир Путин сделал свою страну серьезным игроком на сельскохозяйственном рынке, несмотря на провокации США. Об этом заявило китайское издание Baijiahao.

По данным СМИ, изначально рынок исходил из того, что главными игроками на нем являются США и Австралия. Однако ответ России изменил ситуацию.

В частности, Путин сделал акцент на развитие сельского хозяйства. В связи с этим Китай решил сделать выбор в пользу российской продукции.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить на 4 миллиона тонн квоту на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, которая будет введена в действие с 15 февраля.

Также кабинет министров России установил квоты на вывоз из страны одного товара — минеральных удобрений. Мера не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию.