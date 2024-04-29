В российском регионе мать обнаружила своего ребенка без признаков жизни

В Великом Новгороде полицейские выясняют причины смерти четырехмесячного ребенка

В Великом Новгороде 18-летняя мать обнаружила своего ребенка без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

По данным правоохранителей, девушка вернулась домой и обнаружила сына, который не подавал признаков жизни. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что 38-летняя жительница Уфы больше недели лечила 10-летнюю дочь от простуды, не подозревая, что у ребенка ветрянка, и потеряла ее. Третьеклассница Ира заболела 23 января. Ее мать решила, что самостоятельно поставит девочку на ноги. В течение восьми дней она давала дочери антибиотики и сиропы от кашля. Однако 31 января дочь уфимки стала чувствовать себя хуже. Женщина обратилась в поликлинику, где девочку направили на госпитализацию, но потом мать и дочь снова вернулись домой. На следующее утро состояние девочки резко ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи сделала Ире укол и повезла в больницу, однако спасти ее не удалось.