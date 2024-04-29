В США разрешили связанные с энергетикой транзакции с банками России

В США до 1 ноября разрешили связанные с энергетикой транзакции с банками России

Власти США продлили до 1 ноября текущего года разрешение проводить связанные с энергетикой транзакции с российскими банками, попавшими под санкции Штатов. Об этом сказано в генлицензии Минфина Соединенных Штатов.

В документе сказано, что речь идет об операциях с Центробанком, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Совкомбанком, банком «Открытие» и любыми другими финансовыми организациями, где им принадлежит доля в 50 процентов и более.

В Минфине США уточнили, что подразумеваются транзакции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские рестрикции.

Под связанными с энергетикой подразумеваются все сделки, касающиеся добычи, обработки, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа.

На днях в Минфине США заявили, что Штаты могут наложить санкции на банки Китая за торговлю с Россией. Так, речь идет о финансовых организациях, которые участвуют в поставках продукции двойного назначения.