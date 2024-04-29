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03:05, 29 апреля 2024Мир

В США высказались о границах Украины после российского наступления

Полковник Уилкерсон: при нынешних темпах боев от Украины останется лишь Киев

Фото: Thomas Peter / Reuters

Активное наступление российских войск может привести к тому, что Украина лишится всех городов, кроме Киева, считает полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Он порассуждал об изменении украинских границ в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский», — высказался эксперт. Уилкерсон добавил, что при нынешних темпах сражений РФ скоро сможет взять под контроль Одессу.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что ряд батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются слушать приказы главнокомандующего Александра Сырского и президента Владимира Зеленского. По словам эксперта, разочарованные в политике Зеленского батальоны представляют наибольшую угрозу для него.

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      Маргарита Пименова
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