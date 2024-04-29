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12:17, 29 апреля 2024Мир

В США заявили об огромном влиянии Путина на Ближнем Востоке

Полковник Макгрегор: Путин обладает огромным влиянием на Ближнем Востоке

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин имеет гораздо большее влияние на Ближнем Востоке, чем власти США. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети Х.

По словам военного эксперта, стратегически в руках российского лидера «все козыри на Ближнем Востоке». Макгрегор отметил, что Путин пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность.

Вместе с тем, как подчеркнул полковник, имидж Соединенных Штатов в регионе серьезно пострадал, подчеркнул Макгрегор. «Мы выглядим смешно, в то время как Россия — могущественно», — подытожил он.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы.

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      Екатерина Подвигина
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