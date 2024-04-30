55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без косметики
Американская актриса Кайл Ричардс показала кожу без косметики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
55-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» сделала селфи, запечатлев лицо крупным планом. Она позировала в черном топе с глубоким декольте, выбрав в качестве украшения золотистую цепочку с подвесками.
При этом знаменитость отказалась от макияжа и продемонстрировала признаки возрастных изменений. В то же время она отметила, что сделала микроблейдинг бровей (процедуру мануального татуажа, в рамках которой создается иллюзия волосков на коже, — прим. «Ленты.ру») и скорректировала внешность посредством татуажа губ.
На снимках артистка позировала в черном топе с глубоким декольте, выбрав в качестве украшения золотистую цепочку с подвесками.
В январе Кайл Ричардс показала фигуру в откровенном наряде. Она снялась на фоне песка в раздельном черно-белом купальнике.