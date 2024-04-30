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00:52, 30 апреля 2024Мир

Бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы

Экс-сотрудника Пентагона осудили на 21 год за передачу секретной информации

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать секретную информацию якобы российскому агенту, который на самом деле являлся сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Далк признал вину по шести пунктам обвинения. В период с августа по сентябрь 2022 года осужденным использовалась зашифрованная учетная запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом.

За свои действия Далк запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов. Он также утверждал, что готов и в дальнейшем передавать секретные сведения.

Ранее власти США арестовали сотрудника американской разведки сержанта Корбейна Шульца. Его обвинили в продаже секретной информации Китаю. Данные были связаны с системами вооружения США, которые передавались Тайваню для обороны. Предположительно, за переданную информацию Шульц мог получить в общей сложности 42 тысячи долларов.

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      Марина Совина
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