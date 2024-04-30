Дугин: русофобия на Западе связана с защитой в России традиционных ценностей

Российский философ Александр Дугин высказался о русофобии на Западе в интервью Такеру Карлсону.

По его мнению, основа русофобии на Западе заключается в том, что Россия защищает традиционные ценности, которые там пытаются уничтожить.

«Это не просто случайность. Это не какие-то иррациональные изменения», — заявил Дугин в ответ на вопрос американского журналиста о том, почему представители Запада, которые раньше поддерживали СССР, сегодня стали русофобами.

Ранее Дугин в интервью Карлсону заявил, что изначальной причиной кризиса в англоговорящих странах является индивидуализм. В начале разговора журналист спросил, почему США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия идут против собственной природы и разрушают сами себя. Философ в ответ заявил, что все началось из-за индивидуализма.