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02:56, 30 апреля 2024Интернет и СМИ

Дугин высказался о русофобии на Западе

Дугин: русофобия на Западе связана с защитой в России традиционных ценностей
Александр Дугин

Александр Дугин. Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Российский философ Александр Дугин высказался о русофобии на Западе в интервью Такеру Карлсону.

По его мнению, основа русофобии на Западе заключается в том, что Россия защищает традиционные ценности, которые там пытаются уничтожить.

«Это не просто случайность. Это не какие-то иррациональные изменения», — заявил Дугин в ответ на вопрос американского журналиста о том, почему представители Запада, которые раньше поддерживали СССР, сегодня стали русофобами.

Ранее Дугин в интервью Карлсону заявил, что изначальной причиной кризиса в англоговорящих странах является индивидуализм. В начале разговора журналист спросил, почему США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия идут против собственной природы и разрушают сами себя. Философ в ответ заявил, что все началось из-за индивидуализма.

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      Марина Совина
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