Европейская страна отменила авиашоу в целях экономии

Датское авиашоу Danish Air Show перенесли на 2025 год в целях экономии средств

Датское авиашоу Danish Air Show, которое должно было пройти в европейской стране 9 июня 2024 года, отменили в целях экономии средств. Об этом сообщает телеканал TV2.

Отмечается, что мероприятие, на котором датские транспортные и боевые самолеты и вертолеты, а также иностранные военные воздушные суда демонстрируются в воздухе и на земле, перенесли на июнь 2025 года.

Причина отмены мероприятия заключается в том, что в казне Дании нет денег на проведение авиашоу.

Ранее сообщалось, что в Дании может быть введена воинская повинность для женщин уже после очередных парламентских выборов, намеченных на 2026 год. Об этом заявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен.