В Дании заявили о возможности призыва женщин в армию

Минобороны Дании Поульсен: после 2026 года может начаться призыв женщин в армию

В Дании может быть введена воинская повинность для женщин уже после очередных парламентских выборов, намеченных на 2026 год. Об этом заявил министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен, передает ТАСС.

«Я потратил много сил на то, чтобы обсудить модели достижения цели, так, чтобы это обеспечивало для женщин полное равноправие», — подчеркнул он, заявив о важности укрепления обороны Дании в настоящий момент. Сейчас служба для женщин в датской армии добровольна.

Обсуждение равных условий для призыва мужчин и женщин в датскую армию проходит после объявления правительством Дании планов о масштабной реструктуризации системы пополнения военных кадров. При этом предложение министра отложить решение до выборов объясняется тем, что ряд оппозиционных сил — правоцентристский «Либеральный альянс» и правые «Датские демократы» — выступили против подобной реформы.

Ранее в СМИ сообщили об истощении Вооруженных сил Дании из-за помощи Украине. По данным Agence France-Presse, стране необходимо модернизировать свои войска после увеличившихся расходов, ошибок в работе и массовых увольнений.