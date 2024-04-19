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12:17, 19 апреля 2024Мир

В ЕС заявили об истощении ВС Дании из-за помощи Украине

France Presse: ВС Дании истощены из-за помощи Украине

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Дании истощены из-за помощи Украине и неспособны в краткие сроки провести модернизацию. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Досадные ошибки в работе, бурные увольнения и растущие расходы недавно продемонстрировали плачевное состояние Вооруженных сил Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои войска», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также ссылаются на эксперта в области безопасности Петера Расмуссена. Он подчеркнул, что Дания является одним из крупнейших доноров военной техники Украине, что привело к максимальному сокращению арсеналов. Проблема осложняется также нехваткой офицерского корпуса для вооруженных сил, что ставит под вопрос возможность обучать новобранцев.

В сентябре прошлого года правительство Дании выкупило завод XVII века в городе Еллинг для производства снарядов Киеву. С 1968 года на объекте было развернуто производство вооружений, а в 2020-м он был закрыт как нерентабельный. Данный завод был единственным в стране, производившим боеприпасы.

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      Максим Габриелян
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