Херш рассказал о возложении США вины за срыв переговоров с ХАМАС на Израиль

Журналист Херш: американская разведка винит Израиль в срыве переговоров с ХАМАС

Американский журналист Сеймур Херш в своей колонке на интернет-портале Substack рассказал, что разведка США возлагает на Израиль вину за срыв переговоров с палестинским движением ХАМАС.

«Представитель [американской] разведки дал мне другую версию того, какая сторона несет ответственность за провал переговоров», — заявил он.

По его словам, разведсообщество в США считает туманными перспективы урегулирования военного конфликта в секторе Газа, поскольку еврейское государство намеренно добиться цели по уничтожению всех членов ХАМАС. Херш добавил, что Израиль уведомил Вашингтон о том, что в случае ухода в отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху его преемником станет член военного кабинета, а политика государства при этом не изменятся.

Ранее Нетаньяху заявил, что армия Израиля в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели.