Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 30 апреля 2024Мир

Херш рассказал о возложении США вины за срыв переговоров с ХАМАС на Израиль

Журналист Херш: американская разведка винит Израиль в срыве переговоров с ХАМАС

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Американский журналист Сеймур Херш в своей колонке на интернет-портале Substack рассказал, что разведка США возлагает на Израиль вину за срыв переговоров с палестинским движением ХАМАС.

«Представитель [американской] разведки дал мне другую версию того, какая сторона несет ответственность за провал переговоров», — заявил он.

По его словам, разведсообщество в США считает туманными перспективы урегулирования военного конфликта в секторе Газа, поскольку еврейское государство намеренно добиться цели по уничтожению всех членов ХАМАС. Херш добавил, что Израиль уведомил Вашингтон о том, что в случае ухода в отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху его преемником станет член военного кабинета, а политика государства при этом не изменятся.

Ранее Нетаньяху заявил, что армия Израиля в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме прокомментировали сообщения о сбитых над Крымом ракетах ATACMS

      В США высказались о санкциях против России

      Херш рассказал о возложении США вины за срыв переговоров с ХАМАС на Израиль

      В Госдуме допустили новые атаки Украины по Крыму ракетами ATACMS

      На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

      На Западе раскрыли причину успешного наступления российских войск у Очеретино

      В Совфеде высмеяли рассуждения Пентагона о возможности милитаризации Луны

      Украинский беспилотник сбили над территорией российского региона

      Военным ВСУ повысили выплаты за участие в боевых действиях

      Зеленского предупредили об угрозе потери городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше